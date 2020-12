Die Polizei legte am Montag an der A8 bei Mühlhausen ein Auto still, das nicht mehr verkehrssicher war

Einer Streife der Autobahnpolizei fiel das Fahrzeug gegen 17 Uhr auf. Mit dem 28 Jahre alten Gefährt war ein 43-Jähriger auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, berichtet die Polizei.

Kontrolle auf A8 bei Mühlhausen: Polizei stellt erhebliche Mängel an Pkw fest

Bei der Kontrolle stellten die Beamten gravierende Mängel fest, die eine Weiterfahrt unmöglich machten. Die hinteren Bremsen waren fast ohne Funktion, die Handbremse ging gar nicht. Die gesamte Karosserie war von Rost befallen und auch die Lichter hatten Mängel.

Der Fahrer musste zur Gewährleistung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.