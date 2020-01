Ein mutmaßlicher Drogenhändler befindet sich nach einer Polizeikontrolle am Sonntag in Ebersbach an der Fils in U-Haft.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 17.15 Uhr in der Bünzwanger Straße zwei Männer. Ein 19-Jähriger verhielt sich dabei auffällig und ließ einen Gegenstand fallen. Dabei soll es sich um einen Joint mit Marihuana gehandelt haben. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in dessen Jackentasche insgesamt 33 Plastikkapseln mit etwa 26 Gramm Kokain, eine Feinwaage und ein Springmesser. In der Wohnung des Verdächtigen konnte die Polizei keine weiteren Drogen sicherstellen.

Amtsgericht Ulm erlässt Haftbefehl

Dennoch nahm sie den Mann vorläufig fest und führte ihn am Montag der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Ulm vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde Haftbefehl erlassen. Der 19-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.