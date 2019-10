Bei der Klinik am Eichert in Göppingen sind in der Nacht auf Sonntag zwei Oberklasse-Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Diebe schlugen laut Polizeiangaben zwischen 1.15 Uhr und 8 Uhr in der Dr. Pfeiffer-Straße zu.

Beute in beiden Autos

Sowohl an einem Mercedes als auch an einem Audi wurden die Scheiben eingeschlagen. Aus einem Wagen wurde eine Handtasche erbeutet, aus dem anderen eine Sonnenbrille und persönliche Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise unter Tel. 07161/632360.

Das könnte dich auch interessieren: