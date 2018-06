Bartenbach Kleintransporter hat viele Mängel

Bartenbach / SWP

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Bartenbach einen Kleintransporter kontrolliert. Das Fahrzeug und der Anhänger wiesen so viele Mängel auf, dass der 35-jährige Fahrer jetzt Probleme bekommt.

Der Kleintransporter zog einen Anhänger hinter sich her, der ein beschädigtes Auto transportierte. Ein 35-Jähriger steuerte laut Polizeibericht den Transporter. Er hatte das Auto in Österreich aufgeladen und sollte es nach Deutschland bringen. In Bartenbach schließlich war er Polizisten aufgefallen, die ihn stoppten und kontrollierten. Die Beamten fanden heraus, dass der 35-Jährige weder eine Transportgenehmigung hatte noch hatte die Zugmaschine ein eingebautes Kontrollgerät.

Außerdem entdeckte ein Gutachter Mängel an der Bremse des Anhängers. Schließlich zeigte sich, dass sowohl der Anhänger als auch der Kleintransporter nicht verkehrssicher waren: Beim Anhänger waren die Radbremsen fest und die Anhängervorrichtung war komplett verschlissen. So konnte sie nicht einmal mehr abgehängt werden.

Der Kleintransporter machte ebenfalls Probleme: Ein falscher Motor war verbaut, der Bremskraftregler war vorsätzlich stillgelegt worden und die Radaufhängung war locker.

Der 35-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro hinterlegen. Die Polizei nahm die Kennzeichen des Autos und die Papiere des Fahrers mit. Der Österreicher durfte nicht weiterfahren.