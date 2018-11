Geislingen Jugendliche auf Bahngleis

Geislingen / RUW

Zwei Minderjährige hielten sich am Dienstagnachmittag auf einem der Gleise des Geislinger Bahnhofs auf.

Der Lokführer eines Regional-Express sah die beiden gegen 16.35 Uhr. Er gab einen Achtungspfiff ab, worauf die Jugendlichen flüchteten. Ob die beiden dort gespielt hatten oder etwas auf die Gleise legen wollten, ist unklar, sagt ein Pressesprecher der Bundespolizei. Es deute nichts darauf hin, dass die Minderjährigen Selfies auf den Gleisen schießen wollten, sagt der Pressesprecher.

Der Regional-Express fuhr weiter nach Ulm. Am Hauptbahnhof in Ulm vernahmen Polizisten den Lokführer. Bei dem Duo handelt es sich offenbar um zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren. Einer trug eine gelbe, der andere eine dunkle Jacke. Die Gleise in Geislingen mussten von 16.35 bis 17.25 Uhr gesperrt werden. Beamte der Bundes- und Landespolizei suchten den Streckenabschnitt ab, fanden die geflüchteten Kinder allerdings nicht.

Der Polizeisprecher betont, wie gefährlich die sogenannte Sogwirkung ist. Das ist ein Windzug, der um einen Zug entsteht und der Menschen ins Gleis ziehen kann, deswegen gebe es auf den Bahnsteigen auch die weiße Linien, sagt der Polizeisprecher. Die Sogwirkung werde häufig unterschätzt. Er habe allerdings keine Hinweise darauf, dass es in jüngster Zeit am Geislinger Bahnhof zu Unfällen gekommen war.