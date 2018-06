Geislingen an der Steige / Swp

Bei einem Unfall in Geislingen war am Donnerstagabend ein Rettungswagen im Einsatz: In der Südmährerstraße stieß gegen 18.15 Uhr ein Kind mit einem Auto zusammen. Der Neunjährige fuhr laut Polizeibericht mit seinem City-Roller eine Gefällstrecke hinunter und übersah beim Einfahren in die Südmährerstraße den langsam fahrenden Pkw. Das Kind überstand den Aufprall ohne größere Folgen. Es trug einen schützenden Fahrradhelm.