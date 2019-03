In Schlat fiel am Donnerstagnachmittag kurzzeitig der Strom aus. Wie die Polizei mitteilt, gab es einen Brand in einem Trafohäuschen.

Laut erster Informationen der Polizei ging der Alarm um 15.45 Uhr ein. Bislang ist die genaue Ursache für den Stromausfall unklar. Es könnte sein, dass ein Niederspannungsverteiler gebrannt hat. Vor Ort war auch die Feuerwehr, die sich um den Schaden kümmerte. Das Problem ist offenbar schon behoben. Strom fließt laut Polizei auch wieder.

Das betroffene Trafohäuschen befindet sich in der Nähe des Schlater Kompostplatzes, zwischen Schlat und Ursenwang.

Das könnte dich auch interessieren:

Schienenverkehr Eschenbach glaubt nicht an Wiederbelebung der Boller Bahn Eschenbach will die alte Bahnlinie im Dornröschenschlaf belassen. Vielleicht sehe es in Jahrzehnten anders aus. Ein Radweg ist kein Thema.

Medizin Hausarzt aus Kuchen rechnet mit Gesundheitssystem ab Nach dem Wegfall einer Praxis in Kuchen kritisiert Joachim Kozak die Vorschläge der Kassenärztlichen Vereinigung und fordert ein Umdenken im Gesundheitssystem.