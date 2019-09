Bei Wangen im Kreis Göppingen ist am Dienstag ein 78-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Als der Mann nach einer Kurve einer Katze ausweichen wollte, überschlug sich sein VW mehrfach, blieb schließlich an einem Zaun hängen und kam auf den Rädern zu stehen.

Aus eigener Kraft befreit

Zeugen wählten den Notruf. Obwohl sich der Rentner aus eigener Kraft befreien konnte, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Angehörige schleppten das schwer beschädigte Auto ab. Der Unfall ereignete sich auf einem Verbindungsweg von Niederwälden Richtung Industriegebiet Haieräcker.