Zwei Jungen sollen am Sonntag in einen Imbiss in der Neuwiesenstraße eingebrochen sein. Ein Zeuge rief deswegen gegen 17.30 Uhr die Polizei. Als diese ausrückte, traf sie auf die beiden Jungen, die sich noch in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatten. Sie sollen mit Gewalt eine Tür geöffnet haben, um in die Bude zu gelangen. Dort suchten sie nach ihrer Beute. Sie stehen im Verdacht, Getränke gestohlen zu haben. Laut Polizeibericht sind die Verdächtigen zwölf und 13 Jahre alt. Zeugen sollen sich an die Polizei in Geislingen wenden, Telefon (07331) 9 32 70.

