Geislingen Jugendlicher flippt nach Streit aus

Geislingen / SWP

Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht mit zwei Mädchen gestritten. Anschließend randalierte er und verletzte auch einen Polizisten.

Es war am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr als Zeugen, der Polizei von einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und zwei Mädchen erzählten. Während des Streit ging eine Schaufensterscheibe eines Musikhauses zu Bruch. Wie genau es dazu kam, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Später machte sich das Trio auf in Richtung Kino. Die Polizisten stellten den 17-Jährigen schließlich am Eingangsbereich der Uhlandschule. Auf ihn passte die Beschreibung, die sie von Zeugen bekommen hatten. Als die Beamten den jungen Mann kontrollieren wollten, soll er wild um sich getreten haben. Dabei verletzte er einen 22-jährigen Polizeibeamten so an der Hand, dass dieser sich in ärztliche Behandlung begeben musste.

Der Jugendliche ist der Polizei bereits bekannt. Sie brachten ihn auf das Revier, wo er von seiner Mutter abgeholt werden sollte. Bis sie eintraf, randalierte er weiter und beleidigte die Polizisten aufs Übelste, wie es am Ende der Pressemitteilung heißt.