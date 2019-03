Am Donnerstag zündeten Unbekannte in Eislingen gelbe Säcke an. Die Feuerwehr musste anrücken, um die brennenden Säcke zu löschen.

Gegen 21.30 Uhr sah eine Zeugin etwa sechs Jugendliche. Die sollen in der Schumannstraße in Eislingen mehrere gelbe Säcke angezündet haben. Die Feuerwehr rückte aus und hatte die Säcke schnell gelöscht. Die Jugendlichen rannten Richtung Altenzentrum davon. Laut Polizei entstand kein Sachschaden. Dennoch suchen die Ermittler (Tel. 07161/8510) die Verantwortlichen. Die sollen Kapuzenpullis getragen haben und einer von ihnen eine Schildmütze.