Eine Party von Jugendlichen mit Marihuana und Alkohol hat die Polizei am Samstagabend in Rechberghausen aufgelöst. Die Streife kam gegen 20 Uhr, nachdem ihr die Party in einem leerstehenden Haus gemeldet worden war. „Ihr zog der Geruch von Marihuana noch vor dem Haus in die Nase“, berichtet...