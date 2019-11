Im Rahmen der Kampagne „Journalismus zeigt Gesicht“ der baden-württembergischen Tageszeitungen stellt die NWZ in den kommenden Wochen und Monaten in loser Folge verschiedene Bereiche der Lokalredaktion in Göppingen vor. Heute geht es um den zentralen Planungstisch. Hier werden den ganzen Tag über Nachrichten gesichtet, bewertet und verteilt werden. Die Blattmacherin und ihre Kollegen gestalten hier die Seiten mit kreisweiten Inhalten, planen und produzieren Sonderseiten, koordinieren die Absprache mit den Partnerredaktionen in Geislingen und Ulm und bereiten die täglichen Redaktionskonferenzen vor, die ebenfalls am Planungstisch stattfinden und in denen die wichtigsten Themen und Termine besprochen werden.

Entscheidung über Meinungsbeiträge

Auch die Frage, zu welchem Artikel ein Kommentar, eine Randnotiz oder ein Leitartikel (Samstagsausgabe) erscheinen soll, wird hier entschieden. Der Planungstisch der Göppinger Lokalredaktion ist zugleich die Schnittstelle zu den verschiedenen digitalen Kanälen der NWZ.

