Infoveranstaltung In der dunklen Jahreszeit gibt es vermehrt Einbrüche

In der dunklen Jahreszeit gibt es vermehrt Einbrüche

Birenbach/Wäschenbeuren / swp

Die Polizei informiert mit ihrem Informationsfahrzeug darüber, wie Häuser und Wohnungen geschützt werden können.

598 Einbrüche in Wohnungen registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2017 für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Davon blieben 42 Prozent im Versuch stecken, also fast die Hälfte. Die Zahl der Einbrüche ging gegenüber dem Vorjahr zwar um 181 Fälle (23 Prozent) zurück. Dennoch gibt die Polizei keine Entwarnung, die in einer Pressemitteilung über die aktuellen Zahlen informiert.

Einbrüche in Birenbach, Wäschenbeuren und Ottenbach

Gerade in der dunklen Jahreszeit werden vermehrt Einbrüche begangen, teilt diese mit. Ende November brachen Unbekannte in vier Häuser in Birenbach ein. Schmuck, Geld und einen Schlüsselbund machten sie zur ihrer Beute.

Auch in Wäschenbeuren waren die Einbrecher Ende November unterwegs. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, waren sie ins Innere gegangen und hatten dort nach Brauchbarem gesucht. Mit Geld flüchteten die Täter.

In Wäschenbeuren und in Ottenbach kam es am Donnerstag, 7. Dezember, wieder zu zwei Einbrüchen. Die Täter brachen die Terrassentüren der Wohnhäuser auf.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wänden sei für viele Menschen ein traumatisches Erlebnis, schreibt die Polizei in der Mitteilung. Nicht nur der entstandene materielle Schaden, sondern die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl mache den Menschen zu schaffen. Dem begegnee die Polizei mit intensiven Ermittlungen, auch in Ermittlungsgruppen. Außerdem verstärke sie die Streifen und sie informiere ausführlich über die Medien, auf Wochenmärkten oder in Veranstaltungen über das Thema Einbruchschutz.

Polizei informiert zum Thema Einbruchsschutz

Am Freitag, 14. Dezember, informiert die Polizei deshalb in Birenbach und Wäschenbeuren zum Thema Einbruchschutz.

Bereits ab 9 Uhr ist die Bevölkerung auf den Parkplatz des Staufers-Marktes in der Talstraße in Wäschenbeuren eingeladen. Dort wird bis 12 Uhr das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes stehen. Am Nachmittag, nämlich zwischen 13 und 16 Uhr, sind die Bürger nach Birenbach eingeladen. Das Informationsfahrzeug steht der Bevölkerung dort auf dem Marktplatz zur Verfügung.

Im sogenannten "IFZ" finden Interessierte Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses oder der Wohnung oder auch des gewerblichen Objektes. Denn: Einbruchschutz lohnt sich, betont die Polizei: Über 40 Prozent der versuchten Wohnungseinbrüche scheitern an der richtigen Sicherungstechnik.

Darüber hinaus können Interessierte ganzjährig unter der Telefonnummer 0731/188-1444 ein Termin bei der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Ulm für eine individuelle Beratung zur Sicherungstechnik vereinbaren.