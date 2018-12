Göppingen / swp

Beim Einfahren in den Kreisverkehr hatte ein Autofahrer am Donnerstag einen Radfahrer übersehen. Der 68-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 13 Uhr war ein Peugeot-Fahrer in der Nördlichen Ringstraße in Göppingen unterwegs. Als er in den Kreisverkehr an der Mozartstraße eibiegen wollte, übersah der Mann einen Radfahrer. Dieser war bereits im Kreisel. Das Fahrzeug stieß mit dem 68-Jährigen zusammen.

Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden am PKW blieb gering. Das Fahrzeug war noch fahrbereit.