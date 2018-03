Gerstetten Im Graben gelandet

Gerstetten / SWP

Betrunken ist eine 55-Jährige mit ihrem Skoda in einem Graben gelandet. Es war offenbar nicht ihr einziger Unfall.

Eine 55-Jährige hat am Donnerstag einen Unfall in Gerstetten unverletzt überstanden. Sie war mit ihrem Skoda im Rausch in einen Graben gestürzt.

Obwohl sie betrunken war, setzte sie sich gegen 14 Uhr in ihr Auto und fuhr los. Laut Polizeibericht wollte sie von Gerstetten in Richtung Sontbergen. Auf einer Geraden kam die 55-Jährige mit ihrem Skoda nach rechts ab. Die Fahrt endete im Graben neben der Straße.

Die Polizei hatte schnell den Verdacht, dass die Frau betrunken war. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille. Sie musste deswegen eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein ist sie jetzt los.

Als die Polizisten die Spuren sicherten, entdeckten sie auch Schäden am Auto, die nicht von diesem Unfall stammten. Die Ermittlungen laufen.