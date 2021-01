Ein Hund hat am Freitag gegen 10 Uhr in Eislingen eine Paketzustellerin attackiert und gebissen. Sie wollte das Paket an einem vereinbarten Platz im Garten eines Hauses ablegen. Auf dem Weg dorthin rannte ihr plötzlich der Jack-Russel-Terrier des Hausbesitzers entgegen. Der Hund biss die Frau unvermittelt in eine Kniekehle. Der 57-Jährigen gelang es, den Terrier von sich wegzudrücken und das Gartentor zu schließen. Durch das Gebell wurde der Hausbesitzer auf die Situation aufmerksam. Er kümmerte sich sofort um die leicht verletzte Frau und fuhr sie zu einem Arzt. Dennoch erwartet den Hundehalter nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.