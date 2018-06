Aichelberg Hunde und Katzen in überfülltem Transporter

Hunde und Katzen in überfülltem Transporter

Aichelberg / SWP

Einen gefährlichen Tiertransport hat die Polizei am Samstag bei Aichelberg gestoppt. Einer Polizeistreife fiel kurz vor Mittag auf der Autobahn ein kleiner Lastwagen auf, der erkennbar überladen war. Die Polizisten lotsten das Fahrzeug auf eine Waage. Dort bestätigte sich der Verdacht: Ein Fünftel mehr als erlaubt brachte das Fahrzeuge auf die Waage. Geladen hatte der Kastenwagen fast vierzig Hunde und Katzen. Da absehbar war, dass es einige Zeit dauern wird, bis ein zusätzliches Fahrzeug da ist um die Tiere umzuladen, sorgten die Polizisten für eine Pause. Zumal die Hunde und Katzen teils schon erschöpft wirkten. Sie erholten sich vorübergehend in Tierheimen in der Region. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Fahrer und die Transportfirma. Die erwartet eine Anzeige.