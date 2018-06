Geislingen Hund beißt Frau

Geislingen / SWP

Ein Hund hat am Sonntagmorgen in der Bebelstraße einer 27-Jährige in den Schuh gebissen. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Besitzer seinen Hund angeleint. Sein Hund entwischte ihm aber, als das Tier gegen 8.30 Uhr die junge Frau sah. Der Hund rannte auf die Fußgängerin zu und sprang an ihr hoch. Trotz der Leine gelang es dem Hundebesitzer nicht, seinen Hund zu zähmen. Kurz darauf biss dieser der Frau in den Schuh. Aus Angst knickte die 27-Jährige um und verletzte sich leicht.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Hundehalter. Er soll wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt werden.