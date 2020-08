Ein sechsjähriges Kind ist am Samstag aus einem Fenster im ersten Stock eines Hauses in Eislingen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 17.35 Uhr während einer Geburtstagsfeier an der Lindenstraße zu dem Unfall: Mehrere Kinder hatten sich mit Matratzen eine Hüpfburg gebaut und darauf herumgetobt.

Das sechsjährige Kind verlor das Gleichgewicht und stürzte aus einen offenen Fenster. Ein Hubschrauber flog es zu einer Klinik.