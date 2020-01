Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt, handelte es sich bei dem Einsatz eines Hubschraubers am Montag in der in Geislingen nicht um einen „polizeilich relevanten Einsatz“: Der Hubschrauber war ein Rettungshubschrauber, der offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls angefordert worden war.

Hubschraubereinsatz in Geislingen: Polizei sperrt Gebiet ab

Die Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort im Bereich Liebknechtstraße/Bebelstraße, um das Gebiet für den Hubschraubereinsatz abzusperren, berichtet der Sprecher weiter. Nähere Details zu dem Vorfall nennt die Polizei nicht, auch die Leitstelle von DRK und Feuerwehr macht aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben dazu.