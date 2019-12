Einer der Einbrüche war gegen 20.30 Uhr Am Sommerberg in Kuchen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Dies sei nicht der einzige Einbruch am Donnerstagabend gewesen, die Informationen würden derzeit noch ausgewertet.

Hubschraubereinsatz in Geislingen: Polizei sucht Einbrecher

Um die Täter zu finden, ließ die Polizei einen Hubschrauber über dem Raum Geislingen fliegen. Offenbar sind die Einbrecher jedoch noch auf der Flucht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Freitagmorgen berichtet.

Weiterer Vorfall am selben Abend: Jugendliche legen Steine aufs Gleis

Auf Facebook wurde über den Hubschraubereinsatz in Geislingen spekuliert. Es wurde ein Zusammenhang mit dem Vorfall am Donnerstagabend vermutet: Die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm war vorübergehend gesperrt, nachdem Jugendliche bei Geislingen Steine aufs Gleis gelegt hatten.