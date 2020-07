In Geislingen hat sich am Montagnachmittag auf der Wiesensteiger Straße ein Frontalcrash mit Verletzten ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei war der Rettungshubschrauber unterwegs zur Unfallstelle. Eine Person soll schwer verletzt sein, mindestens eine weitere möglicherweise nicht ganz so gravierend.

Öl abzubinden. Kurz nach 16 Uhr sollte die Straße nach Abschluss der Räumarbeiten wieder frei gegeben werden, hieß es. Feuerwehr in Börtlingen Brand in Börtlingen – Feuerwehr im Großeinsatz Börtlingen In den beteiligten Autos saßen insgesamt drei Menschen. Die Feuerwehr war vor Ort, um ausgelaufenesabzubinden. Kurz nach 16 Uhr sollte die Straße nach Abschluss der Räumarbeiten wieder frei gegeben werden, hieß es.

