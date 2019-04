Am Montagabend wurde in Ebersbach nach einem 43-jährigen Mann gesucht. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der behinderte Mann konnte am Abend unverletzt gefunden werden.

Wie die Polizei mitteilt, begann der Einsatz gegen 19.15 Uhr. Eine vermisste Person wurde gemeldet, nach der mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde. Gegen 22 Uhr konnte der 43-jährige behinderte Mann unverletzt gefunden werden.

