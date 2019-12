Gegen 18.50 Uhr ließ die Polizei unter anderem über Ebersbach einen Hubschrauber fliegen, um die als vermisst gemeldete Person zu suchen. Ein Mensch befand sich in einer Notlage, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilte. Am Abend waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stadt im Landkreis Göppingen im Einsatz.

Hubschrauber über Ebersbach: Vermisste Person meldet sich

Die gesuchte Person meldete sich schließlich, die Fahndung ist abgeschlossen, berichtete der Polizeisprecher weiter.