Keineder Bundeswehr im friedlichen Schlierbach, sondern technische Probleme eines Hubschraubers sorgten am Mittwochmorgen für Militärpräsenz im Kreis Göppingen. Einmusste in Schlierbach eine Sicherheitslandung vornehmen, nachdem ein Sensor am Getriebe Alarm ausgelöst hatte. Ein zweiter CH-53 schwebte mit mehreren Technikern ein, um den Fehler vor Ort zu beheben.