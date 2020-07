In der Nacht auf Samstag überraschte ein Einbrecher nach Angaben der Polizei eine Frau in ihrer Göppinger Wohnung. Der Täter brach gegen 1.15 Uhr in derdie Tür zur Wohnung der Frau auf, während sie im Bad war. Im Wohnzimmer stand der Unbekannte plötzlich vor ihr. In einer Hand soll er einegehalten, und ihr mit der anderen ein Zeichen gegeben haben, dass sie ruhig sein soll. Daraufhin schloss sie sich im Bad ein und rief die Polizei, nachdem der Täter mit zwei erbeutetengeflüchtet war.