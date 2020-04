Am Dienstagabend waren Bergwacht, Notarzt und Rettungsdienst in Eschenbach (Kreis Göppingen) im Einsatz. Am Lotenberg musste jemand aus schwerem Gelände gerettet werden, wie Augenzeugen berichten. Dazu war auch ein Hubschrauber vor Ort.

Helikopter zur Personen-Rettung in Eschenbach (Kreis Göppingen)

Wie schwer die Person verletzt ist und weitere Informationen gibt es bislang nicht. Die Polizei war nicht involviert, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte.

