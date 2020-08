Mehrere Jugendliche entwendeten in der Nacht zum Mittwoch in einer Fahrschule in Leinzell zwei Fahrschulautos und machten damit eine Spritztour. Zwischen Lauterburg und Essingen kamen beide Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz und ein VW Tiguan, nach links von der Straße ab, berichtet die Polizei: Der Tiguan prallte frontal gegen einen Baum, der Mercedes landete in einer Böschung. Die Insassen flüchteten nach dem Unfall zu Fuß, wobei sie noch ihre Habseligkeiten und Mobiltelefone einsammelten.

Unfall zwischen Lauterburg und Essingen: 12-Jähriger schwer verletzt

Einen Zwölfjährigen, der als Beifahrer im Tiguan saß, ließen sie rund 500 Meter von der Unfallstelle entfernt zurück, da dieser bei dem Unfall schwer verletzt wurde und nicht mehr laufen konnte. Bei seinem Anruf bei der Rettungsleitstelle gab der Junge an, orientierungslos auf der Straße zu liegen. Eine Streife fand den Verletzten an dem von ihm genannten Ort auf, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Verfolgungsjagd von Leinzell bis Böhmenkirch: Polizei setzt Hubschrauber ein

Im weiteren Verlauf entwendeten die Unfallflüchtigen in Essingen einen Renault Kangoo. Als die Polizei das Fahrzeug im Bereich Leinzell kontrollieren wollte, flüchtete der Fahrzeugführer. Der Renault-Fahrer lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Flucht über Heuchlingen, Mögglingen und Essingen nach Bartholomä

Zunächst ging die Flucht in Richtung Schwäbisch Gmünd. Im weiteren Verlauf fuhr der Jugendliche über Heuchlingen und Forst zunächst Richtung Mögglingen und anschließend wieder zurück über Essingen in Richtung Bartholomä. Von dort aus ging es weiter in Richtung Steinheim, so dass auch Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm in die Verfolgungsfahrt einbezogen wurden. Letztendlich stoppte die Polizei das Fahrzeug im Bereich Böhmenkirch.

Aus dem Fahrzeug flüchteten drei Personen in ein Maisfeld. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen, die zuvor die beiden Fahrschulautos entwendeten, sowie ein 14-jähriges Mädchen konnten unter Helikopter-Einsatz in dem Maisfeld festgenommen werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen in die Fahrschule eingedrungen waren und dort die beiden Fahrzeugschlüssel an sich genommen hatten. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf mindestens 75.000 Euro. Zudem wurden bei der Verfolgungsfahrt auch zwei Polizeifahrzeuge leicht beschädigt. Während der Fahrt – überwiegend auf der Gegenfahrbahn – begingen die Jugendlichen zudem mehrere Straßenverkehrsgefährdungen, missachteten rote Ampeln und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die eventuell gefährdet wurden beziehungsweise Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer (07171) 35 80 in Verbindung zu setzen.