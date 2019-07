Bei einem Auffahrunfall auf der A 8 bei Mühlhausen sind am Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 1.15 Uhr ein Daimlerfahrer in Richtung Stuttgart. Vor ihm war ein Skoda unterwegs. Der 64-Jährige fuhr auf das Heck des Pkw auf. Der Benz prallte nach dem Auffahren in die Leitplanke und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Autos müssen abgeschleppt werden

Der Unfallverursacher und die Beifahrerin im Skoda erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser. Ein Abschlepper barg die Fahrzeuge. Die Polizei sucht nun Zeugen, Telefon (07392) 9 63 00.

