Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Samstag gegen 8.25 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München kurz hinter dem Albaufstieg zu einem Unfall. Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet ein 28-Jähriger mit einem Leihwagen auf schneeglatter Fahrbahn bei Hohenstadt ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn gesperrt werden und war erst gegen 10 Uhr wieder frei.