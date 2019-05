Hochwasser forderte am Dienstag die Einsätzkräfte im Landkreis Göppingen: Vollgelaufene Keller, überlaufene Flüsse und überflutete Straßen.

Die Feuerwehren im Kreis mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem lief in Rechberghausen der Marbach über. Dort sperrte die Feuerwehr den am Bach entlanglaufenden Radweg.

Außerdem drohte das Wasser zwischen dem Uhinger Stadtteil Nassach und der Nassachmühle eine Straße zu überfluten. Die Uhinger Wehr war im Großeinsatz und konnte die Situation unter Kontrolle bringen, erklärte der Kommandant der Uhinger Wehr, Erwin Frasch am Dienstagnachmittag. Es habe auch weitere kleinere Einsätze in Uhingen gegeben, bei denen es vor allem um vollgelaufene Keller gegangen sei, erklärt Frasch.

Großeinsatz an der Nassach

Um die Straße und Häuser um die Nassach zu schützen, wurde eine Wand mit 25 Meter Breite und 90 Zentimeter Höhe aufgebaut. Die Polizei war am Nachmittag nicht mehr am Einsatz beteiligt: „Das kriegt die Feuerwehr auch ohne uns hin – und die Straßenmeisterei“, sagt Holger Fink, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

In Göppingen lief in der Stuttgarter Straße ein Keller voll. In der Heininger Straße unterstützte die Polizei die Feuerwehr, indem sie die Straße absperrte.

Hoher Wasserstand der Fils

In Salach misst ein Pegel den Wasserstand der Fils. Dieser war bis zum Nachmittag auf über 230 Zentimeter angestiegen, ist bei der Hochwasservorhersage der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg nachzulesen. Nach der Hochwassermeldeordnung müssen Dienststellen bei 190 Zentimeter, erreicht um 12.45 Uhr, den Wasserstand melden, damit der Bürger informiert werden kann.

Rund 20 Unwetter-Einsätze im Kreis Göppingen

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, waren im Laufe des Dienstags bereits die Freiwilligen Feuerwehren Aichelberg, Albershausen, Bad Boll, Deggingen, Göppingen, Schlierbach und Uhingen unwetterbedingt alarmiert worden. Dabei kam es überwiegend zu Wassereintritt in Gebäuden und Kellern, aber auch zu verstopften Bachläufen. „Wir gehen derzeit von rund 20 bis 25 Einsatzstellen in den vorgenannten Gemeinden aus“, berichtet Julia Schmalenberger, Pressesprecherin beim Landratsamt.

Die zuständigen Stellen im Landratsamt haben die Lageentwicklung im Blick, um bei Bedarf reagieren und entsprechende Maßnahmen veranlassen zu können, so die Sprecherin.

Dauerregen Zahlreiche Hochwassereinsätze im Kreis Göppingen Bilderstrecke öffnen

Das könnte dich auch interessieren: