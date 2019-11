Am Tag nach dem Hochhausbrand von Holzheim hängen gekappte Elektrokabel im Eingangsbereich des Gebäudes Schlater Straße 2. Der Boden ist mit rostbraunen und rußschwarzen Flecken übersät. „Das sind die Spuren der Feuerwehrarbeit. Wir warten noch darauf, dass alles geputzt wird“, sagt ein alteingesessener Nachbar aus dem 5. Stock. Inzwischen seien aber fast alle Bewohner wieder zurück im Haus, auch die Elektrizitäts- und Wasserversorgung funktioniere einwandfrei.

Rollstuhlfahrer in Lebensgefahr

Weniger gut geht es einem 61-jährigen Rollstuhlfahrer aus dem 7. Obergeschoss, in dessen Wohnung das Feuer am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen war. Nach Informationen von Feuerwehr und Polizei erlitt der Mann eine Rauchvergiftung und musste in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert werden. Zur weiteren Entwicklung seines Gesundheitszustands wurde bis Redaktionsschluss nichts Neues bekannt. „Wir konnten den Mann bewusstlos aus dem Vorraum vor seiner Wohnung retten“, so Karlheinz Widmeyer von der Göppinger Feuerwehr. Wie zu erfahren war, soll auch die Ehefrau des Opfers, mit eingeschränkter Mobilität im Rollstuhl sitzen. Sie befand sich zum fraglichen Zeitpunkt jedoch im Krankenhaus.

Feuerwehr nach acht Minuten bei der Menschenrettung

Die um 22.02 Uhr nach einem internen Hausalarm verständigte Feuerwehr drang nach acht Minuten zur Menschenrettung vor. Der Löschzug Holzheim konnte zuerst eingreifen, da sich die Feuerwache direkt gegenüber befindet. Da Hochhausbrände als aufwändig und gefährlich gelten, rückten zusätzlich die Züge Göppingen und Jebenhausen an, auch um schweres Gerät wie Atemschutz, Wärmebildkameras und Schlauchkörbe besser transportieren und sich bei der schweren Arbeit abwechseln zu können. Insgesamt waren 51 Feuerwehrleute, 15 Frauen und Männer vom DRK sowie sechs Polizisten mit drei Streifenwagen vor Ort.

Gebäude nur zu 70 Prozent evakuiert

Das Haus wurde laut Feuerwehr spontan zu 70 Prozent evakuiert. Die restlichen Wohnungen habe man in Begleitung von Polizei und Nachbarn mit Nachschlüsseln geöffnet und kontrolliert, wobei einige Bewohner tief schlafend im Bett angetroffen wurden und nach dem zügigen Abschluss der Löscharbeiten nicht extra aufgeweckt zu werden brauchten. Lediglich die Menschen aus der 7. Etage mussten auswärts schlafen, die meisten bei Verwandten und Freunden. Eine Person wurde in einem Hotel untergebracht, eine andere im Klinikum Christophsbad. Für eine 79-jährige Bewohnerin war die Aufregung zu viel, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen durften gegen 0.30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen, nachdem das Rote Kreuz sich gegenüber in der beheizten Feuerwache um die Menschen gekümmert hatte. Zwei Katzen des 61-Jährigen starben.

Feuer im Küchenbereich ausgebrochen

Das Feuer ist laut Einsatzleitung im Küchenbereich ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und war am Freitag mit Spezialisten zur Spurensicherung vor Ort. Klar, dass die dramatischen Vorfälle im Stadtbezirk das Thema Nummer eins waren. „Unsere Chefin hat uns noch am Abend per Chat verständigt“, sagen zwei Verkäuferinnen aus der Bäckerei gegenüber. Viele der Hochhausbewohner seien schließlich gute und gern gesehene Kunden.