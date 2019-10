Viele abenteuerlustige Kinder freuen sich zu Halloween an den Süßigkeiten. Als gruselige Geister, Zombies, Hexen und Fabelwesen werden sie am Donnerstag wieder am 31. Oktober durch die Straßen ziehen.

Erwachsene nutzen den Anlass, um Partys zu feiern. Aber manch einer übertreibt es, die Liste der Anzeigen aus den vergangenen Jahren ist lang: Von verkratzten Autos, Ei-verschmierten Hausfassaden oder Scheiben bis hin zu explodierten Böllern in Briefkästen reicht die Liste Polizei. Dies ganz abgesehen von Streitereien unter den Partygästen pder Lärm durch laute Musik.

Polizei hält die Augen offen

„Die Scherze sollen nicht zu Straftaten ausarten“, appelliert die Polizei an alle feierfreudigen Menschen. Zur Sicherheit werden in der Nacht zu Allerheiligen mehr Polizeibeamte auf Streife gehen und ihre Augen offen halten, kündigt sie an. Die Beamten bitten auch alle Eltern, ihren Kindern den Hintergrund zu erklären. Sie sollen verdeutlichen, dass der eigene Spaß dort aufhört, wo die Rechte anderer Mitmenschen verletzt werden. Am Ende sollen schließlich alle noch lachen können, meint die Polizei.

