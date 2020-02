An der Grundschule in der Aufhauser Straße in Bad Überkingen hat jemand am Wochenende 15 Scheiben beschmiert. Wann genau die Tat geschehen ist, steht noch nicht fest, meldet die Polizei.

Grundschule in Bad Überkingen mit Farbe beschmiert

Zeugen hatten die Schmierereien am Sonntagnachmittag an der Schule entdeckt. Die Polizei ermittelt jetzt, wer sie verursacht hat. Wie hoch der Schaden ist, muss ebenfalls noch festgestellt werden.