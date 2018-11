Eislingen Großeinsatz mit Hubschrauber: Polizei schweigt

Eislingen / SWP

Am Samstagabend fand ein Polizeieinsatz mit Hubschrauber im Eislinger Raum statt. Über den Grund kann die Polizei derzeit nichts sagen.

Am späten Samstagabend zog ein Polizeihubschrauber über Eislingen und auch außerhalb seine Kreise. Im Eislinger Stadtgebiet fuhren zahlreiche Streifenfahrzeuge vor. Was der Grund für den Großeinsatz war, konnte ein Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums am Sonntagmorgen aber nicht sagen. Die Sache liege bei der Staatsanwaltschaft. Er bestätigt lediglich, dass es einen solchen Einsatz mit Hubschrauber gegeben habe.

In den sozialen Medien wie Facebook wird seit der Nacht über den Vorfall spekuliert.

Wir berichten hier, sobald die Polizei offizielle Informationen veröffentlichen kann.