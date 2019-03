Ein Brand in einer Abgasanlage bei Südrad in Ebersbach hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Gebäude wurde evakuiert.

Am Mittwochmittag hat es bei der Firma Südrad in Ebersbach einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Gegen 14.20 Uhr war in einer Abgasanlage des Betriebes ein Brand ausgebrochen. Zehn Einsatzfahrzeuge waren vor Ort, die Feuerwehren aus Ebersbach und aus Uhingen löschten den Brand.

Wie der stellvertretende Kommandant der Ebersbacher Feuerwehr, Ralf Kreidenweiß, mitteilt, waren Filtermatten in der Anlage in Brand geraten. Diese habe man ausgeräumt und gelöscht. Die Produktionshalle der Firma sei massiv verraucht gewesen. Deshalb wurde die Halle evakuiert.

Verletzte habe es keine gegeben, teilt die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Suche nach dem Grund des Brandes ist nun Gegenstand der Ermittlungen.