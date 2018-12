Ebersbach Golf übersehen: Fahrzeuge stoßen zusammen

Zwei total beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eine Unfalls von Donnerstag bei Ebersbach.

Kurz vor 19 Uhr fuhr eine 21-Jährige am Donnerstag von Ebersbach nach Weiler. In der Weiler Straße war ein Tiguan unterwegs. Dessen Fahrer hielt an der Stoppstelle. Als er annahm es sei frei, fuhr er los. Den Golf der Frau sah der 70-Jährige nicht. Die zwei Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen, teilt die Polizei mit.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die VW-Fahrerin trug leichte Blessuren davon. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschlepper geborgen werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro.