In Geislingen hat es am Dienstagnachmittag gekracht. © Foto: Christina Zambito

Geislingen / RA

Zu Verkehrsbehinderungen auf der B466 kam es am Dienstag nach 16 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls. Nach ersten vorbehaltlichen Angaben der Polizei wollte ein VW-Golf von der B466 (Überkinger Straße) aus Richtung Überkingen kommend in Richtung Neuwiesen einbiegen. Dabei stieß der Golf-Fahrer mit einem Lkw zusammen, der auf der Überkinger Straße in Richtung Täle unterwegs war. Über Verletzte und Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt.