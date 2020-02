In der Nähe des Göppinger Busbahnhofs kam es am Dienstag gegen 16 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei vermutlich erwachsenen Personen, wie das Ulmer Polizeipräsidium am späten Nachmittag auf Nachfrage mitteilte. Die beiden Männer seien jedoch noch nicht identifiziert. Es habe „Stress“ innerhalb einer größeren Gruppe gegeben.

Zeugen berichten von einem Messer

„Es gingen Hinweise ein, dass einer ein Teppichmesser dabei gehabt haben soll“; sagte ein Sprecher der Polizei. Damit sei womöglich gedroht worden. Verletzt wurde bei dem Streit niemand.