Göppingen Messerstecherei in der Hohenstaufenstraße? – Polizei ermittelt

Am Sonntagnachmittag gab es offenbar eine Messerstecherei in der Hohenstaufenstraße in Göppingen. Es soll mindestens einen Verletzten gegeben haben. Die Hohenstraufenstraße war zeitweise gesperrt. Am Abend war die Spurensicherung in einer Wohnung in der Aberlinstraße zugange. Nachbarn berichten, dass „permanent Polizei vor Ort war“. Die Durchsuchung stand mutmaßlich im Zusammenhang mit der Messerstecherei am Nachmittag. Näheres wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm nicht sagen. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wird es im Laufe des Tages genauere Informationen geben.

