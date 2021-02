Ertappt wurde am Donnerstag ein 35-Jähriger nach einem Diebstahl in einem Göppinger Einkaufsmarkt in der Hohenstaufenstraße. Dort steckte der Mann gegen 8.45 Uhr eine größere Tabakdose unter seine Jacke und verließ das Geschäft. Ein Zeuge sprach ihn darauf an. Der 35-Jährige schlug sofort nach dem Zeugen. Diesem und weiteren Helfern gelang es, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.