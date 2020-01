Rund um Göppingen und Geislingen sind die Straßen am ersten Werktag nach Dreikönig spiegelglatt. Laut Polizeipräsidium Ulm haben sich im Kreisgebiet bereits 32 Glatteisunfälle ereignet, davon fünf mit verletzten Personen. Andere Landkreise im Bereich des Präsidiums waren zunächst nicht betroffen, obwohl in der Nacht auch andernorts teilweise leichter Regen einsetzte. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann dieser bei Temperaturen um die null Grad sofort gefrieren.

Auch im benachbarten Landkreis Esslingen haben glatte Straßen am Dienstagmorgen zu mehreren Unfällen geführt. „Soweit wir es im Moment schätzen können, sind es mehrere Dutzend Unfälle“, sagte ein Polizeisprecher. Am Morgen seien so gut wie alle Streifenwagen im Einsatz gewesen. Ob Menschen verletzt wurden, war unklar - ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Detaillierte Unfallberichte der Polizei werden erst am frühen Nachmittag erwartet.

Winterreifen sind bei Glätte Pflicht

Wolfgang Jürgens von der Polizei rät dazu, überall langsam und vorsichtig zu fahren, auch wenn die Hauptstraßen vorrangig geräumt werden. Winter- oder Allwetterreifen seien unter solchen Bedingungen jedenfalls Pflicht. Besonders im Auge behalten sollte man auch Brücken sowie schattige Stellen. Und nur wer freie Scheiben hat, der kann im Notfall vielleicht noch rechtzeitig reagieren.

Glatteisgefahr bleibt bestehen

Auf glatte Straßen - vor allem in den Morgenstunden - müssen sich Autofahrer auch in den nächsten Tagen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss zeitweise mit leichtem und örtlich gefrierendem Regen gerechnet werden. Vorübergehend kann es örtlich sogar schneien. Die Nacht zum Mittwoch wird laut den Meteorologen zunehmend bewölkt.