Zwei Leichtverletzte und eine Sperrung forderte ein Unfall gegen 17.45 Uhr bei Donzdorf. Dort war ein 19-Jähriger in der Steige von Schnittlingen in Richtung Donzdorf unterwegs. Der VW-Fahrer überholte ein im Schnee stehendes Fahrzeug. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte gegen den Seat einer entgegenkommenden 20-Jährigen. Sie und ihre 15-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Messelbergsteige war wegen des Unfalles rund zwei Stunden gesperrt.

Messelbergsteige zwei Stunden gesperrt

Mit Sommerreifen geriet eine 24-Jährige bei Böhmenkirch von der Fahrbahn ab. Die Opel-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr von Steinenkirch in Richtung Geislingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve rutschte sie gegen ein Schild und dann gegen die Böschung. Die Polizei untersagte ihr die Weiterfahrt, weil am Opel zwei nahezu abgefahrene Sommerreifen und zwei Winterreifen mit schlechtem Profil montiert waren. Das Auto wurde abgeschleppt.

Auch in Geislingen wurden einem Autofahrer die Sommerreifen zum Verhängnis. Der 32-Jährige prallte gegen 19 Uhr in der Längentalstraße gegen ein Brückengeländer. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Etwa zwei Stunden zuvor war eine Autofahrerin in der Längentalstraße gegen einen Laternenmast gerutscht.

In der Steige von Stötten in Richtung Geislingen prallte eine Autofahrerin in den Gegenverkehr. Die 35-Jährige geriet dort gegen 16.15 Uhr ins Schleudern. Der entgegenkommende BMW-Fahrer stand beim Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte knapp 10.000 Euro betragen.

In Ebersbach prallte ein Renault-Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gegen einen Baustellenzaun und gegen einen Verteilerkasten. Der 28-Jährige war gegen 16.30 Uhr in der Schorndorfer Straße unterwegs.

Auto auf B10 gerät ins Schleudern

Bei Süßen geriet auf der B10 eine Opel-Fahrerin ins Schleudern. Sie prallte gegen 8 Uhr gegen die Leitplanke. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Auch ein Audi-Fahrer geriet bei Süßen gegen 18.15 Uhr ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Bei Schlat ereigneten sich gegen 15.30 Uhr beinahe zeitgleich zwei Unfälle. Verletzt wurde niemand. Beide beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.