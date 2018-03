Kreis Göppingen.  Polizei nimmt Gewalttäter fest

Kreis Göppingen. / SWP

Die Polizei hat einen Mann gefasst, der vor einem Jahr in einem Zug bei Amstetten Frauen belästigt haben soll.

Im Februar des vergangenen Jahres hatte ein Mann zwei Frauen in einem Zug zwischen Geislingen und Amstetten sexuell belästigt, in einem Fall sogar bedroht und beraubt. Die Polizei sicherte nach den Taten akribisch die Spuren und ermittelte intensiv.

Polizeibeamte erhoben auf richterliche Anordnung bei etwa 130 Personen freiwillige Speichelproben. So auch bei dem mutmaßlichen Täter. Weitere Untersuchungen ergaben, dass seine abgegebene Speichelprobe mit den gesicherten DNA-Spuren bei den beiden Taten übereinstimmt.

Der 21-jährige Pakistaner wurde am 9. März in einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis festgenommen. Er befindet sich jetzt in einer Haftanstalt.

Die Vorgeschichte:

- Im Februar vergangenen Jahres verlangte der junge Mann „sexuelle Handlungen“ von einer 23-Jährigen

- Mann langte einer jungen Frau in den Schritt.