Göppingen Geschäfte waren Ziel von Einbrechern

Göppingen / SWP

Unbekannte versuchten am Wochenende, in zwei Göppinger Firmen einzubrechen. Die Betreiber einer Firma in Jebenhausen hatten aber einer zusätzlichen Sicherung an der Tür vorgesorgt. So gelang der Einbruch nicht, die Täter wurden rechtzeitig gestört, vermutet die Polizei. Lediglich an der Tür zur Firma in der Sudetenstraße entstand Sachschaden.

Ein Unbekannter drückte am frühen Sonntagabend die Nebentür zu einem Geschäft in der Poststraße auf. Ob er aus der Firma etwas gestohlen hat, müssen die Betreiber erst noch feststellen. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 500 Euro. Die Göppinger Polizei ermittelt unter Tel. (07161) 632360.