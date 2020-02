Unbekannte habe einen Geldautomaten in Plochingen (Kreis Esslingen) gesprengt und Geld erbeutet. Den Tätern gelang die Flucht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Anwohner hörten laut Polizei in der Nacht auf Samstag einen lauten Knall, woraufhin sie die Beamten verständigten. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber blieb bislang erfolglos. Der Automat befand sich nicht in einer Bankfiliale, sondern in einem davon unabhängigen Gebäude. Der Raum, in dem sich der Automat befand, wurde vollständig zerstört, so die Polizei. Anliegende Gebäude nahmen keinen Schaden. Wie viel Bargeld die Täter entwendeten und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.