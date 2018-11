Salach / SWP

Einbrecher haben am Donnerstag in Salach Spielautomaten geknackt. Sie hatten zwischen zwei und elf Uhr die Tür einer Gaststätte in der Hauptstraße aufgehebelt. Wie die Polizei berichtet, standen in der Gaststätte drei Automaten. Die Diebe hebelten alle drei auf und stahlen das Geld daraus. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Sie richteten einen Sachschaden von etwa 3000 Euro an.

Zeugen werden gebeten, sich an an die Polizei zu wenden, ☎ (07161) 85 10.