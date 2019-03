Themen in diesem Artikel VW

Auf der Geislinger Steige sind am Donnerstag zwei Autos gegeneinander gekracht. Die Steige musste für längere Zeit in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Für Autofahrer gab es am Donnerstag lange kein Weiterkommen auf der B 10 zwischen Geislingen und Amstetten. Gegen 16.30 Uhr waren ein Renault Clio und ein VW Golf auf der Geislinger Steige frontal gegeneinander gestoßen. Wie die Polizei auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG berichtet, war der Fahrer des VW aus Richtung Amstetten die B 10 abwärts gefahren, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, wo er mit seinem Auto frontal in den Renault Clio krachte. Bislang sei unklar, wie das passieren konnte. Die Geislinger Steige war bis in den frühen Abend hinein komplett gesperrt.

Notarzt vor Ort

Bei der Feuerwehr war der Alarm um 16.37 Uhr eingegangen, erzählt der Geislinger Kommandant Jörg Wagner. Die Feuerwehr musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät das Dach des Renault Clio aufschneiden, um die Fahrerin aus dem Auto zu befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des VW Golf erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden in Krankenhäuser. Laut Polizei sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Feuerwehr reinigt die Straße

Nach dem Unfall mussten die Feuerwehrleute die Straße reinigen, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Anschließend leuchteten sie die Unfallstelle aus, wie Wagner weiter berichtet.

Rettungskräfte zeigen vollen Einsatz

Die Feuerwehr war mit 23 Mann und sechs Fahrzeugen am Unfallort. Außer ihnen und der Polizei kümmerten sich auch Mitglieder des DRK, des ASB und ein Notarzt um die Unfallopfer. Das ADAC war mit einem Rettungshubschrauber auf der Steige gelandet.

Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

