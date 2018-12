Göppingen Gegen Baum geprallt und danach weggerollt

Göppingen / swp

Eine Verletzte und hoher Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montag in Göppingen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Seniorin am Montag ihren Ehemann gegen 10.15 Uhr zum Arzt bringen. Der vorgesehene Parkplatz in der Kellereistraße war aber belegt. Die 74-Jährige fuhr deshalb auf die andere Straßenseite, um dort zu halten. Sie verwechselte jedoch das Brems- mit dem Gaspedal.

Sie gab Gas und prallte frontal auf den Baum vor ihr. Die Airbags lösten aus. Weil die Straße abschüssig war, rollte ihr Audi rückwärts. Im Inneren rauchte es, deshalb öffnete die Frau die Fahrertüre. Im gleichen Moment kam von hinten ein Golf angefahren.

Fahrerin wurde leicht verletzt

Die Tür prallte gegen das Fahrzeug. Das Auto rollte weiter und blieb am Zaun einer Gaststätte stehen. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz überstand den Unfall unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 9.000 Euro.